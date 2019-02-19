4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı nisan ayında gerçekleşecek

İSTANBUL, () - İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya Bölümü tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın ana teması ‘Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ olarak belirlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Yeni Medya Bölümü tarafından 2015 yılından beri düzenlenen Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın bu yıl 4’üncüsü gerçekleşecek. 25 - 26 Nisan tarihleri arasında İGÜ İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yeni Medya Bölümü ile Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü ile ortaklaşa düzenleyeceği 4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı’nın ana teması ‘Dijital Dönüşüm ve İnovasyon’ olarak belirlendi.

Dijital dönüşüm ve inovasyon alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alandaki akademik çalışmalara katkıda bulunmak için amacıyla düzenlenen konferansa yerli ve yabancı birçok bilim insanının katılması bekleniyor.

Konferansta yer alacak sunumların, dijital dönüşüm ve inovasyonun tüm yönlerini kapsayan, özgün ve daha önce yayınlanmamış bir araştırmadan oluşacağının belirten 4’üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akçay, konferansın başlıca konularını şöyle sıraladı:

“Big Data Uygulamaları, Bulut Bilişimi Yapay Zeka Uygulamaları, Siber Güvenlik Yapay Zeka Uygulamaları, Gelişmiş Bilgi Gösterimi, Akıllı Düşünce, Multiagent ve Hibrit Sistemler, Robotik ve Algılama, Akıllı Oyun ve Koşul Tatmini, Makine ve Derin Öğrenme, Arama ve Planlama, Akıllı Sensör Sistemleri, Eğitim ve Öğretimde Yapay Zeka, Yapay Zeka Sorunlarını Geliştirmek, Yayıncılıkta Yapay Zeka, Halkla İlişkilerde Yapay Zeka, Radyo ve Sinemada Yapay Zeka, Sanatta Yapay Zeka, İletişimde Yapay Zeka.”

4 FARKLI PANEL OLACAK

Ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akçay, konferansta ‘Sosyal Medyanın Gücü ve Geleceğe Bakış’, ‘Endüstride Dijital Dönüşüm ve Dördüncü Sanayi Devrimi’, ‘Eğitimde Dijital Dönüşüm, Geleceğin Okulları ve Üniversiteleri?’ ve ‘Dijital Dönüşüm ve İnovasyonda Yeni Nesil Geleceğe Hazır mı?’ konularında 4 farklı panelin gerçekleşeceğini de belirtti.