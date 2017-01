48 saatlik kesintisiz oyun maratonu 20 Ocak’ta başlıyor!

Her sene dünya ile eş zamanlı olarak düzenlenen oyun maratonu Global Game Jam(GGJ), 20 Ocak’ta başlıyor. GGJ’nin Türkiye’deki en büyük merkezlerinden olan ODTÜ TEKNOKENT, bu sene de GGJ ATOM ile geliştiricileri ağırlamaya hazırlanıyor.İlki 2009 yılında gerçekleştirilen ve her yıl aynı tarihlerde dünyanın pek çok merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Global Game Jam(GGJ)’in dokuzuncusu 20-21-22 Ocak tarihlerinde tüm dünyayla eş zamanlı olarak başlıyor. Türkiye’de ilk defa 2009 yılında ODTÜ TEKNOKENT tarafından hayata geçirilen GGJ ATOM, uluslararası etkinliğin en büyük merkezlerinden biri olma özelliğine sahip.GGJ ATOM kapsamında bir araya gelecek olan yüzlerce oyun geliştiricisi, uykusuz geçecek 48 saatten sonra bir video oyunu oluşturacak. Yüzlerce oyun geliştiricisi, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 20-21-22 Ocak 2017 tarihlerinde tüm dünyadan geliştiriciler ile aynı anda yüzlerce geliştirici yetenek ve bilgilerini sergilemek üzere ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde bir araya gelecek.Türkiye’nin dört bir yanından 200 geliştiricinin bir araya geleceği GGJ’de, oyun tasarımcıları, programcılar, görsel sanatçılar, ses geliştiriciler ve müzisyenler bir arada 50’nin üzerinde oyun geliştirecek.48 saat boyunca bir arada olan geliştiriciler, ilk gün açıklanan temaya göre oyun fikirleri düşünerek gruplarını belirliyor ve oyun geliştirmeye başlayacak. Geliştiricilerin, GGJ’de oynanabilir bir oyun geliştirmelerinin yanı sıra, diğer geliştiricilerle birlikte çalışarak iletişim ve paylaşım becerisi kazanmaları amaçlanıyor.Global Game Jam, dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonu olmakla birlikte, en büyük bilişim geliştirme etkinliklerinden biri olarak da her yıl rekorlar kırmaya devam ediyor. Düzenlendiği ilk günden bu yana en kalabalık merkezlerden biri olan ve son üç yıldır Türkiye Bölge Organizatörü görevini üstlenen GGJ ATOM, bu yıl da GGJ’nin en deneyimli merkezlerinden biri olarak maratonun gözde etkinliklerinden birini hayata geçirecek.20 Ocak Cuma günü, Türkiye saati ile 17.00’de açılışı yapılacak olan Global Game Jam’de bu yılın teması açıklanacak. Geliştiricilerden açılış günü olan Cuma günü ekiplerini kurmaları ve 22 Ocak Pazar günü saat 15:00’e kadar açıklanan tema üzerinden oyunlarını geliştirmeleri bekleniyor.Uluslararası etkinlik yönetimi olan Globalgamejam.org’un belirlediği “rekabet değil paylaşım” vurgusunu da ön plana taşıyan GGJ ATOM, bu yıl da geliştiricileri oyun geliştirme kültürünü bir arada kutlamak üzere ODTÜ’ye davet ediyor.