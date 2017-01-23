48 saat uykusuz çalışıp yeni 24 bilgisayar oyunu ürettiler

Dijital dünyanın en önemli oyun geliştirme organizasyonu Global Game Jam (GGJ) İzmir ayağında ‘Dalga’ temasıyla 24 yeni oyun sanal dünyaya kazandırıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ev sahipliğinde yazılımcıları, tasarımcıları ve bilgisayar dünyasını bir araya getiren etkinlikte 110 katılımcı uykusuz 48 saat yaşadı.



İEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Global Game Jam Ege 2017 Etkinlik Komitesi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gazihan Alankuş koordinatörlüğünde İEÜ Oyun Geliştirme Takımı organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik, dünya geneliyle eş zamanlı yapıldı.



Katılımcıların takımlar halinde 48 saat boyunca bilgisayar oyunu geliştirmek için zamanla ve uykusuzlukla yarıştığını belirten Yrd. Doç. Dr. Alankuş, alanında uzman kişilerin katılımcılara rehberlik yaptığını, deneyim paylaştıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Alankuş, “Öğrenci, akademisyen, amatör ve profesyoneller, 48 saat boyunca çok az uyuyarak, ‘Dalga’ temasında yeni nesil bilgisayar oyunları ortaya çıkarttı. Bu yıl 6.’sını gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, sektör temsilcileriyle genç yetenekler bir araya gelerek birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Yardımlaşma ve dayanışma örnekleri ortaya konuldu. Türkiye’de lisans düzeyinde oyun geliştirme eğitimi veren ilk üniversiteyiz. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Oyunları Opsiyon Programımızda yetişen öğrencilerimiz için de farklı çevrelerle buluşup yeni oyunlar üretmeleri için önemli bir organizasyon oluyor” dedi.

‘Emeklerken koşabiliriz’



Türkiye’de oyun sektörünün gelişme evresinde olduğunu, bu tür organizasyonların büyük katkı sağladığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Alankuş, “Geçen yıl dünya genelinde etkinlik sırasında da 6 bin 866 bilgisayar oyunu üretildi. Ülkemizde emekleme aşamasında olan oyun sektörü açısından da çok önemli bir etkinlik. Üniversitemizde yapılan etkinlikte 24 oyun üretildi” diye konuştu.

