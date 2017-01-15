47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

ZONGULDAK’ta eğitim veren Yayla İlkokulu’ndan 1970'te mezun olan öğrenciler 47 yıl sonra aynı sınıfta buluştu.

Yayla İlkokulu'ndan mezun Mustafa Akkaya'nın geçen '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde toplu merzuniyet resmini sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan yayınlamasının ardından yapılan çağrı üzerine şimdi ortaokul olarak eğitim veren Yayla’da bir araya gelen 37 kişi, mezun oldukları 5-A sınıfında sohbet edip özlem giderdiler. Sınıf yoklamasının yapıldığı etkinlikte, o dönem sınıf öğretmeni Nevin Özbakır Gevrek’de yaklaşık yarım asır sonra yeniden öğrencileriyle bir araya gelmenin sevincini yaşadı. Organizasyonu düzenleyen İl Özel İdaresi’nde projeden sorumlu Kamil İleri ise daha önce giyilen siyah önlükle sınıfa katılarak nostalji yaşattı. Yıllar sonra buluşan arkadaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamil İleri, 47 yıl sonra bu buluşmaya bu kadar kişinin katılacağını tahmin etmediğini, çok mutlu olduğunu söyledi.

Emekli öğretmen, günün anısına öğrencilerine ‘Nutuk’ kitabı hediye etti.

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