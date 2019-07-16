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40 bin köy çocuğuna yaz eğitimi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yaz 40 bin köy çocuğumuzla 200 saat eğitim yapılıyor" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, şair Ahmet Kutsi Tecer'in 'Orda...

40 bin köy çocuğuna yaz eğitimi
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yaz 40 bin köy çocuğumuzla 200 saat eğitim yapılıyor" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, şair Ahmet Kutsi Tecer'in 'Orda bir köy var uzakta' adlı şiirini hatırlatarak, "Tecer, 'orda bir köy var uzakta' derken o köyün okullarını, çocuklarını da belirtiyordu. Her çocuğa adil bir eğitim sunmak için öğretmenlerimizle yürüdük. Bu yaz 40 bin köy çocuğumuzla 200 saat eğitim yapılıyor. Hedefimiz her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim alması" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, ayrıca bir köyde 6 çocuğun resim çalışmasına ait fotoğrafı paylaştı.

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