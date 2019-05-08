36’ncı Vakıf Haftası kutlamaları başladı

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, () – Bu sene 36’ncısı düzenlenen Vakıf Haftası kutlamaları ‘Ramazan’ temasıyla başladı. Gençlere vakıf bilincinin anlatılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan ‘Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı’ paneli Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Topkapı Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1’nci ve 2’nci Bölge Müdürlükleri ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Vakıf Medeniyetinde Ramazan Ayı’ paneline, İstanbul 1’nci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Musa Duman, Yazar Prof. Dr. Sadettin Ökten, FSMVÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak, FSMVÜ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sabri Kala, Vakıflar Genel Müdürlüğünden Mevlüt Çam ve çok sayıda davetli katıldı.

“BU SENE TEMAMIZ RAMAZAN”

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1’nci Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 1983 yılından bugüne tam 36 yıldır Mayıs ayının ilk haftasında vakıf haftasını kutladıklarını belirterek, “2006 yılından beri ayrı bir tema belirliyoruz ve bu tema altında kutluyoruz. Geçen yıl ki temamız Osmanlı’da vakıf kuran kadınlardı. Bu sene 36’ncı yılımızdaki kutlamalar 6 Mayıs günü Ramazan ayına denk geldi. Bu nedenle ramazan temasıyla kutluyoruz. Bu konudaki yetkin hocalarımızla bir panel düzenledik. Bu panelde amaç; gerçekten öğrenecek bir tarihimiz var, ecdattan bize intikal etmiş medeniyetlerimiz var. Bunların birçoğu vakıf yoluyla başlamış. Biz bunları gençlerimize anlatmak, öğretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜREL MİRASLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Kültürel mirasların önemine de değinen Sarı, “Boğaz’da bulunan Ortaköy Camisini oradan çıkardığımızda, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Beyazıt Camii’ni ve daha nicelerini çıkardığımız zaman İstanbul’un silüeti diye bir şey kalmaz, bunların her biri dünya kültür mirası. Bu medeniyeti genç nesillere anlatabilmek adına bu etkinlikleri düzenliyoruz. Vakıf sisteminde almadan veriyorsun, sırf Allah rızası için kendi malını başkasına tahsil ediyorsun. Osmanlı yükselme döneminde öyle bir hale gelmiş ki Batılılar Osmanlı’ya vakıf cenneti tabiri kullanmışlar ve Osmanlı’da öyle bir gün gelmiş ki adalet ve güvenlik dışında bugün belediye ve birçok kamu kuruluşlarının yaptığı bütün işleri vakıflar yapıyordu” diye konuştu.

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