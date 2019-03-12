240 bilim insanı İGÜ'de

ULUSLARARASI Uygulamalı Analiz ve Matematiksel Modelleme Konferansı (ICAAMM2019) İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin (İGÜ) ev sahipliğinde bu yıl 8'inci kez düzenlendi. 42 farklı ülkeden 240 bilim insanının katıldığı konferansta mühendislik alanına yapmış olduğu katkılarından dolayı Prof. Ravi Agarwal’a, üniversite tarafından fahri doktora verildi.

Konferans, mühendisliğin tüm alanlarında matematiksel modellemeler ve disiplinlerarası iş birliklerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Konferansın açılış konuşmasını yapan İGÜ Mütevelli Heyeti Abdulkadir Gayretli, yükseköğretim Oscar’ı olarak bilinen Times Higher Education Awards Asia 2019’da Türkiye’den finale kalan 3 üniversiteden biri olduklarını belirterek, "İstanbul Gelişim Üniversitesi 'Yılın uluslararasılaşma Stratejisi' kategorisinde ilk sekiz üniversite arasına girerek finale kaldı. Uluslararasılaşmak için kurumsal ortaklıklara ve uluslararası faaliyetlere önem veriyoruz. Türkiye’de uluslararasılaşmanın öncüsü durumundayız" dedi.

İLK KEZ FAHRİ DOKTORA VERİLİYOR

İGÜ’nün genç bir üniversite olmasına rağmen bir çok başarıya imza attığını ifade eden İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç, "Türkiye’nin en çok akredite edilen programına sahip üniversitesiyiz. 23 ülkeden öğrencimiz var. Bu yılki konferansta üniversitemiz ilk kez, Matematikçilerin gurusu olarak bilinen Prof. Dr. Ravi Agarwal’a fahri doktora veriyor” diye konuştu.

Fahri doktora verilen Prof. Dr. Ravi Agarwal, çok erken yaşta eğitime başladığını ifade ederek, "Dünyada olduğum sürece bilimsel çalışmalarıma devam edeceğim. Bilgisayar bilimi her şeyi kontrol altına aldı. Ama tek başına bilgisayar biliminin bir önemi yok. Matematikle birlikte çalışır. Bilgisayar bilimi matematiğin bir parçası olmaya başladığından beri bilgisayar destekli kurslar vardır. Bu, öğrencilere iş bulmak için de yardımcı olabilir. Sadece matematiğin arkasında iş yoktur, bir denge olmalı ve pazarı görebilmeliler" dedi.

8 YILDIR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Konferansın 8 yıldır düzenli olarak yapıldığını belirten İGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, "Konferansta yapılan sunumlardaki makaleler yeniden bir değerlendirmeye tabii tutularak seçilen makaleler atıflı dergilerde basılıyor. Her yıl dünyaca tanınan kendi alanında seçkin bilim insanları çağrılı konuşmacılar olarak davet ediliyor. Prof. Dr. Ravi P. Agarwal, Prof. Dr. Adem Kilicman, Prof. Dr. Seifedine Kadry, Prof. Dr. Dumitru Baleanu, Prof. Dr. Hiroshi Umeo bu yıl konferansta yer alan çağrılı konuşmacılar arasında" ifadelerini kullandı.

Konferansın konusu hakkında da bilgiler veren Bayram şöyle konuştu:

"Hesaplamalı Yöntemler, Adi ve Kısmi Diferensiyel Denklemler, Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon, Biyo Matematik, Veri Analizi ve ilgili konular, Halka ve Modül Teorisi, Grup Teorisi, Yarı grup Teorisi, Lineer Cebir, Cebirsel Birleştirici, Cebirsel Graf Teorisi, Homolojik Cebir, Cebirsel Topoloji, Bulanık Cebir, Şifreleme alanında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen değerli katılımcılar alanlarında sunumlar yapıyor."