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24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu 'kalben' kutlu olsun

Bugün Öğretmenler günü... Yanı 24 Kasım 2020. Tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde Öğretmenler Günü coşku ile kutlanıyor. Öğretmenler günü'nü İlk olarak Türkiye ilan etti. İlan tarihi 24 Kasım 1981, ama dayanağı 24 Kasım 1928...

EĞİTİM 24.11.2020, 12:13 24.11.2020, 12:33 Murat Aydın
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24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu 'kalben' kutlu olsun

Bugün Öğretmenler günü... Yanı 24 Kasım 2020. Tüm yurtta ve dış temsilciliklerimizde Öğretmenler Günü coşku ile kutlanıyor. Öğretmenler günü'nü İlk olarak Türkiye ilan etti. İlan tarihi 1981 24 Kasım ama dayanağı 24 Kasım 1928... Pandomi (Covid 19) salgını nedeniyle Okulların kapalı olması Öğretmenler Günü Kutlamasıyla ilgili törenlerin yapılmasına mani olsa bile öğretmenlerimizle ilgili coşkumuzun her zaman kalplerde olduğu ortada. 

24 Kasım, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul etmesi nedeniyle 1981 yılından itibaren her sene Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Pek çok ülkede ise 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ

Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye’de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

#öğretmen #MustafaKemalAtatürk #öğretmenlerGünü
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