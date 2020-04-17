23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı getirileceği iddialarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;