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23 Nisan’da sokağa çıkmak yasak mı? Bakan Koca açıkladı
Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu bir karar merci değil. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Haftaya gündem olabilir" dedi.
EĞİTİM 17.04.2020, 18:18 17.04.2020, 18:22 Murat Aydın
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu bir karar merci değil. Salgınla mücadelede tavsiye kararları alan bir kurum. 23 Nisan ile ilgili karar gündeme gelmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı getirileceği iddialarına değinen Koca, şu ifadeleri kullandı;
- 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ilan edileceği yönündeki iddialara, “Salgınla mücadelede, temas, mesafe ve izolasyonun önemli olduğunu hep konuşuyoruz.
- Geçen hafta sonu başlayan ve bu hafta sonu için de karar verilen yasağın bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz.
- Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar bilim kurulunda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir.
- Bilim kurulu bir karar mercii değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir.
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