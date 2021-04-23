23 Nisan’da Fatihli Çocuklara Köpük Balon Hediye

Fatih Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evde geçiren çocuklar için bir etkinlik düzenlendi. Maskot bando ve üstü açık vosvoslardan oluşan kortej eşliğinde çocuklara köpük balon hediye edildi.

Fatih Belediyesi, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan çocukların sıkılmaması ve eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesi için içlerinde maskotların bulunduğu vosvoslar eşliğinde sokaklarda köpük balon dağıtarak tur attı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar, balkon ve kapı önlerinden maskotların dans ve şarkılarına eşlik etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında aile ve çocuklara maske, mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde uyarılarda da bulunuldu. Sokak çıkma kısıtlaması sırasında evden çıkamayan bazı çocuklara hediyeleri sepetlerle konularak verilirken, bazılarına da kapı önlerinde hediye edildi.