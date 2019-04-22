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23 Nisan coşkusu Balıkesir’de başladı

BALIKESİR, () - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle şehir merkezi ve ilçelerde kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan...

23 Nisan coşkusu Balıkesir’de başladı

BALIKESİR, () - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle şehir merkezi ve ilçelerde kutluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları coşkuyla başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 20 Nisan Cumartesi günü Sındırgı’da, dün Dursunbey’de ve bugün de İvrindi’de çocuklara özel etkinlikler düzenlendi.

MİNİKLER İLGİYLE İZLEDİ

‘23 Nisan Çocuk Şenliği’ adı altında gerçekleştirilen etkinliklere yoğun ilgi gösteren minikler; sihirbaz, tek teker bisiklet, tahta bacak, mini disco ve dans gösterilerini ilgiyle izledi. Danslara hep birlikte eşlik eden çocuklara, gösteri sonunda balonlar dağıtıldı. Etkinlik alanına kurulan şişme oyuncaklarda oyunlara devam eden çocuklar doyasıya eğlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; miniklere patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramında bulundu.

ETKİNLİKLER SÜRECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri; 24-26 Nisan günleri arasında çeşitli gösteriler ve söyleşilerle Avlu Kongre Merkezi’nde devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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