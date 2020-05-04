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2020 YKS ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarih!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ise üniversite sınavının tarihi hakkındaki karar açıklandı. Yapılan açıklamalar ile YKS’nin 27- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyuruldu.

EĞİTİM 04.05.2020, 23:53 Murat Aydın
2020 YKS ne zaman yapılacak? İşte beklenen tarih!

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS sınavı öncesinde yeni kararlar bugün açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından birçok konu hakkında yeni kararlar alınırken, binlerce genci ilgilendiren üniversite sınavı (YKS) hakkındaki son durum da paylaşıldı. 2020 YKS sınavı için öğrenciler uzaktan eğitim ve evde çalışmalar ile sınava hazırlanıyordu. Bugün yapılan açıklamalar ile YKS’nin 27- 28 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyuruldu.

İşte YKS sınav tarihi hakkında alınan kararlar ve açıklamalar…

YKS NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında YKS tarihi hakkında da açıklamalar yapıldı. Üniversite sınavının alınan kararlar sonrasında 27- 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacağı açıklandı. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönecekler.

YKS 2020’DE HANGİ KONULAR OLACAK?

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar. YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.” dedi.

Buna göre 12’nci sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle;

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte, ‘Hikaye’ ve ‘Şiir’ ünitelerinde işlenen konular. Dilbilgisi çalışmaları, öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak. Konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dilbilgisi konularından sorumlu tutulacaklar.

MATEMATİK: Üstel Fonksiyon, Logaritma Fonksiyonu, Üstsel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler İle Gerçek Sayı Dizileri, konularından; Geometride ise, Toplam-Fark ve İki Kat Açı, Trigonometrik Denklemler, Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler konularından soru gelebilir. 12’nci temel matematik düzeyinde Denklem ve Eşitsizlikler, Üslü ve Köklü İfadeler, Bilinçli Tüketici Aritmetiği konularından sorumlu olunacak.

FİZİK: Düzgün Çembersel Hareket, Dönerek Öteleme Hareketi, Açısal Momentum, Kütle Çekim Kuvveti, Kepler Kanunları, Basit Harmonik Hareket, Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı konularından sorular gelebilir.

KİMYA: Redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı Kimya ve Elektirik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı Karbon Kimyasına Giriş ünitelerinden sorular sorulabilir.

BİYOLOJİ: Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi, Genetik Şifre ve Protein Sentezi, Canlılık ve Enerji, Fotosentez, Kemosentez, Hücresel Solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında.

İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Mustafa Kemal’in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı 20’nci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Ve Dünya; Kuvayı Milliye hareketi, Büyük Millet Meclisi’nin açılışı gibi konuların yer aldığı Milli Mücadele; Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir.

COĞRAFYA: Adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı Doğal Sistemler; Yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı Beşeri Sistemler; dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler; İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı Çevre ve Toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: İslam ve Bilim ünitesinden ‘Din-Bilim İlişkisi’, ‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’, ‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’, ‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’ konuları; Anadolu’da İslam ünitesinden, ‘Türklerin Müslüman Olmaları’, ‘Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler’, ‘Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet’ konularından soru gelebilir.

FELSEFE: Felsefe dersinde 11’inci sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle: Mantıkta, Mantığa Giriş, Klasik Mantık; Sosyolojide, Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme; Psikolojide, Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer aldı.

#YKS #YKS Sınavı #kabine #cumhurbaşkanlığı #YKSnin 27 28 Haziran 2020
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