2019 KPSS sonuçları açıklandı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. Öğretmen adaylarının girdiği testlerde en fazla doğru yanıt 50,568 ile Rehber Öğretmenliği testinde, en az doğru yanıt ise 24,268 ile Matematik (Lise) testinde oldu.2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları belli oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 21 Temmuz'da 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3'ncü oturumundaki Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan Muhasebe testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildiği, iptal edilen sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı açıklandı. Öte yandan adayların cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün süreyle erişime açıldı.CEVAP KAĞITLARINA NASIL BAKILACAK?Adaylar cevap kağıtlarına bakmak için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapacak. Daha sonra ilgili sınavı 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçerek, sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba da bakabilecek. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde olduğu gibi görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilecek. ÖSYM açıklamasında, "Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır" denildi.DOĞRU YANIT ORTALAMASI DÜŞÜKÖSYM 2019 KPSS'ye ilişkin sayısal verileri de açıkladı. KPSS'nin genel yetenek-genel kültür testlerinden oluşan sabah oturumuna 610 bin 137 aday, öğretmenlik testlerinden oluşan öğleden sonra oturumuna 359 bin 952 aday katıldı. Genel yetenek testinde 60 sorudan doğru yanıt ortalaması 21,440, genel kültür testinde ise 60 sorudan 21,840 oldu. Öğretmen adaylarının girdiği testlerdeki doğru yanıt ortalamalarında ise en fazla doğru yanıt 50,568 ile Rehber Öğretmenliği testinde, en az doğru yanıt ise 24,268 ile Matematik (Lise) testinde oldu. 75'er soruluk branş testlerinde öğretmen adaylarının verdiği diğer doğru yanıt ortalamaları ise şöyle: "Türkçe testinde doğru yanıt ortalaması 48,424, ilköğretim matematik testinde 30,693, fen bilimleri/fen ve teknoloji testinde 24,496, sosyal bilgiler testinde 37,551, Türk dili ve edebiyatı testinde 27,951, tarih testinde 32,482, coğrafya testinde 35,347, fizik testinde 32,032, kimya testinde 28,278, biyoloji testinde 25,229, din kültürü ve ahlak bilgisi testinde 42,599, İngilizce testinde 33,863, sınıf öğretmenliği testinde 32,434, okul öncesi öğretmenliği testinde 37,382, beden eğitimi öğretmenliği testinde 26,514 ve imam hatip lisesi meslek dersleri testinde 38,082."