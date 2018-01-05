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2018 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü konusu belirlendi

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Ocak () - Sabancı Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün 2017 yılı konusu “Türkiye ve Dünyada Demokratik Yönelitim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” olarak...

2018 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü konusu belirlendi

Mergim Özdamar / İstanbul, 5 Ocak () - Sabancı Üniversitesi'nin her yıl düzenlediği Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nün 2017 yılı konusu “Türkiye ve Dünyada Demokratik Yönelitim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler” olarak belirlendi.
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü kapsamında belirlenen temaya en değerli katkıyı yapan bir kişiye “Jüri Özel Ödülü” verilecek.
Makale kategorisinde ise 45 yaşının altında üç genç araştırmacıya ödül verilecek. Makale Ödülleri ve Jüri Özel Ödülü sahiplerini uluslararası ve bağımsız bir jüri belirleyecek.
Ödülün teması, yirmi yılı aşkın bir süre önce uluslararası toplumun ve özellikle de Batı'nın büyük çaplı zorluklara cevap verme becerisini giderek bastıran bir "küresel kargaşa" yaratacağını söyleyen Zbigniew Brzezinski’den yola çıkılarak belirlendi.
Yarışmada, demokratik yönetim ve yaşanan zorluklar ile bunların nedenleri ve etkilerinin yanı sıra, teşvik ettikleri hareketlere ve alternatif çözümlere yönelik yol gösterici ve yenilikçi analizler sunan teorik analizler ve yenilikçi önermeler içeren makaleler değerlendirmeye tabi tutulacak.
Ödüle son başvuru tarihi 15 Ocak 2018.

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