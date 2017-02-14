1923 yapımı Taş Mektep'in restorasyonu Cumhuriyet Bayramı’na kadar bitecek

Gülhan DEMİRCİ/MERSİN, ()-MERSİN'in merkez Mezitli İlçesi'nde Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında inşa edilen halk arasında 'Taş Mektep' olarak bilinen Cumhuriyet İlkokulu belediye tarafından restore edilerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müze olarak açılacak.

Mezitli İlçesi'nin Esenbağlar Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllar önce kapatılan eski Cumhuriyet İlkokulu'nun restorasyon ihalesi gerçekleştirildi. Mersin'in önemli kültürel değerlerinden birisi olan Cumhuriyet İlkokulu'nu yeniden eski cıvıltılı parlak günlerine geri döndürmek istediklerini kaydeden Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, "Esenbağlar Mahallesi gelişmeye aday bir yer. Kent merkezine yakın olmasının ve yerleşim alanın geniş ve iyi olması Esenbağlar Mahallesi'ni gelecekte Mezitli'nin en önemli yeri olmasını sağlayacak" diye konuştu.

Taş Mektep'in restore edilmesiyle Esnebağlar'ın daha önemli ve tercih edilir bir yer haline geleceğini vurgulayan Tarhan, şunları söyledi:

"Taş Mektep Esenbağlar'ın önemli bir pilot noktası oluyor. Cumhuriyet döneminde pek çok öğrenci yetiştiren bu okul, kapatıldıktan sonra tescili yapılmış ve kaderine terk edilmiş bir durumdaydı. Uzun uğraşlardan sonra tahsisini aldık ve projelendirdik. Keşif çıkartıldı ve büyük ölçüde Valilikten de kaynak sağlanacak. Mart ayı ile birlikte inşaatın başlaması planlanıyor. Bitirme tarihi olarak ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bitirmeyi planlıyoruz. Geçmişte bir dönem Cumhuriyet Ortaokulu adını da alan okulumuzu yine Cumhuriyet Bayramı'nda açmayı planlıyoruz. Okulda restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra farklı amaçlar için kullanacak. Bir tarafı müze olarak kullanılacak. Ama halka açık olacak. Yaklaşık 7.5 dönüm arazi üzerinde bulunan bu okulumuzun çevre düzenlemesini de yaparak, halkımızın kullanımına açacağız. Çok güzel bir havası ve manzarası var. İnsanlar zamanını temiz ve serin bir havada çayını yudumlayarak geçirmek için buraya akın edecektir diye düşünüyorum."

Okul binasının restore edilerek, çürümeye terk edilmekten kurtulacak olmasının kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Esenbağlar Mahallesi Muhtarı Hasan Develi ise, "Mersin'in belki de en önemli yapılarından birisi olan Cumhuriyet İlkokulu'nu harabe olarak kaderine terk edilmesi içimizi acıtıyordu. En büyük mutluluğumuz da Cumhuriyet adını yaşatan okulumuz yine Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak olmasıdır" dedi.

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