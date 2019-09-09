18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

YAZ tatilinin sona ermesiyle 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı, okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci dersbaşı yaptı. Yeni eğitim ve öğretim yılıyla birlikte 'ara tatil', 'okul zili değişikliği', 'okul gıdası logolu yiyecekler' gibi yeni uygulamalar da hayata geçirildi.

18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra 1 milyondan fazla öğretmenin de dersbaşı yaptığı yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20- 31 Ocak tarihleri arasındaki yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

2 ARA TATİL DAHA OLACAK

Okullarda bu yıl ilk kez ara tatilli yeni çalışma takvimi uygulanacak. Birinci dönem ara tatili 18- 22 Kasım tarihleri arasında, ikinci dönem ara tatili ise 6- 10 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ara tatillerde öğrencilerin katılacağı belirli temada eğitimsel ve sosyal faaliyetler planlanırken, öğretmenler de okullarda hizmet içi eğitim alacak.

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak başka bir değişiklik ise kantinlerdeki okul gıdası uygulaması olacak. Kantinlerde okul gıdası logosu olmayan yiyecekler satılamayacak; okul gıdası logosu kalori, doymuş yağ, şeker ve tuz içerikleri açısından belirli kriterlere uygun yiyecek ve içeceklerin ambalajına basılacak.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Ankara'da Çankaya Süheyla Sıtkı Alp İlkokulu'nda ders başı yapan öğrenciler arasında en heyecanlı olanlar okula yeni başlayanlar oldu. Bazı küçük öğrenciler ise ailesinden ayrılıp sınıfa girmekte zorlandı. Annesini geride bırakıp sınıfa girmek istemeyen Harun Şen, okul müdürü Hayati Telefoncu tarafından ikna edilerek, arkadaşlarının alkışları arasında sırasına oturdu.

YENİ OKUL ZİLİNE FARKLI TEPKİLER

Yeni eğitim öğretim yılında ilk defa uygulanmaya başlayan ortak ders ziline öğrencilerin tepkileri ise farklı farklı oldu. Okula yeni başlayan küçük öğrenciler yeni ders zilini sevdiklerini belirtirken, üst sınıf öğrencilerinden bazıları yeni zili beğenmediğini söyledi. Öğrencilerin bir bölümü eski zili daha çok sevdiğini, yeni zilin sesinin daha az duyulduğunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl başlattığı uygulamayla tüm okullarda ortak ders zili çalınıyor.



