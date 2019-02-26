165 bin öğrenci Bahçeşehir Kolejli olmak ter döktü

Lise sınavı 16, ortaokul sınavı ise 23 Şubat’ta düzenlenen Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavları, Türkiye genelinde toplam 165 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

STEM+A, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM), Çift Dilli Eğitim, Master 6, Master Junior, Master First, Kodlama Robotik gibi eğitim modelleriyle öğrencilerine 21. yüzyılın donanımlı bireyleri olarak yetiştirmeyi amaçlayan Bahçeşehir Kolejinin her yıl düzenlediği Okula Kabul Sınavları bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.

'Kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak' misyonuyla Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle eğitim öğretim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Kolejinde öğrenci olmak isteyen adaylar, Bahçeşehir Koleji kampüslerinde kademelere göre düzenlenen sınavlara katıldı.

Bahçeşehir Koleji okula kabul ve bursluluk sınavında akademik başarıya göre burs imkânı sunuyor.