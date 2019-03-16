10 bin öğrenci o okullar için ter döktü

İlki geçtiğimiz yıl Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk lise kabul modeli 'ApplyFentek'in online sınav aşaması bugün Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye genelindeki kampüslerinde gerçekleştirildi. Sınavda yaklaşık 10 bin öğrenci ter döktü.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek üzere kurulan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri, ilk kez 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen Türkiye’nin ilk lise kabul modeli 'ApplyFentek' ile kendi öğrencilerini seçiyor. ApplyFentek’in online sınav aşamasının ikincisi bugün Bahçeşehir Kolejinin sınav merkezi olarak belirlenen Türkiye genelindeki kampüslerinde düzenlendi. Sınava, 10 bine yakın öğrenci katıldı. Tek bir sınav puanıyla öğrenci seçmenin yeterli olmadığına dikkat çeken Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, "Bahçeşehir Kolejleri Fen ve Teknoloji Liselerimizde fark yaratan geleceğin bilim insanlarını yetiştirme hedefiyle ilerlediğimiz için sınavımızın da farklı olması gerektiğine inandık. Bu nedenle online bir kabul sınavı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"SINAVDA SESLİ VE VİDEOLU SORULAR YER ALIYOR"

Dr. Özge Aslan, Türkçe, matematik ve fen bilimlerinden soruların yer aldığı sınavın içeriği hakkında şu detayları paylaştı:

"Öğrencilere sadece metin tabanlı sorular yöneltmiyoruz. Onlar üzerindeki bilişsel yükü azaltmak adına sesli sorular soruyoruz. Öğrenciler, animasyon ve videoları izleyerek soruları cevaplıyor. Örneğin, Türkçe dersinde sesli bir sorumuz var ve öğrenci kulaklığını takarak metni dinleyip çıkarım yaparak sorusunu yanıtlıyor. Fen bilimlerinde yöneltilen bir deney düzeneği sorusunu ise bir animasyonu izledikten sonra cevaplıyor. Matematik testine geldiğimizde verilenlerden yola çıkarak çıkarım yaparak öğrencinin grafik çizmesini bekliyoruz. Yani sadece standart çoktan seçmeli sorular yerine hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir sınav gerçekleştiriyoruz."

"DÖRT AŞAMALI BİR DEĞELENDİRME OLACAK"

Öğrencilerin başarısını dört aşamada değerlendirdiklerini anlatan Dr. Aslan, "Çok yönlü değerlendirmemizin ilk adımı bugün yapılan online sınavımız. Öğrencilerin sadece sınav puanı ile değerlendirilmesinin yeterli olmadığına inandığımızdan ilk adımımızı online sınav yaptık, farklı bir sınav gerçekleştirdik. İkinci adımda öğrencilerin sınav sonuçlarını değerlendirdikten sonra onların 'ApplyFentek' sitesine portfolyolarını eklemelerini istemiştik. Burada onlardan Fen ve Teknoloji lisesinde okumak istediklerini, buradan mezun olduktan sonra Türkiye ve dünyanın gelişimi için neler yapacaklarını anlatmalarını istiyoruz. Öğrenci, 8'inci sınıf sonuna kadar sanat, spor ve bilimde hangi yarışmalara katıldı, hangi ödülleri aldı, hangi projeleri yaptı bunu belgelendirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI MÜLAKATTA DİNLEYECEĞİZ"

Öğrenci kabulünde üçüncü aşamanın ise Bahçeşehir Koleji Genel Müdürlük Akademik Kurulu tarafından öğrencilerle birebir mülakatlar gerçekleştirileceğini aktaran Aslan, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda öğrencinin girişimcilik ve etkili iletişim becerileri ve kendisini doğru ifade etmesi oldukça önemli. Bu nedenle öğrencilerle birebir mülakatlar gerçekleştireceğiz. Yaptıkları çalışmalarını bize anlatmalarını bekliyoruz. Üçüncü adımı da tamamladıktan sonra dördüncü adımda haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak merkezi sınava girmeleri gerekiyor. Böylelikle öğrenci seçme sürecimiz 4 adımda tamamlanmış olacak" dedi.

Okulların kontenjanları dahilinde sınavda başarılı olan öğrencilere belirli oranlarda burslar verileceği de ifade edildi.

SONUÇLAR 12 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları 12 Nisan Cuma günü açıklanacak. Sonrasında porfolyo değerlendirme ve mülakat süreci başlayacak. Online sınavda başarılı olan adaylar, 15–21 Nisan tarihleri arasında Bahçeşehir Koleji Akademik Kurulu tarafından düzenlenecek mülakatlara katılmaya hak kazanacak. 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında kazanan adaylara bildirilecek mülakat sonuçlarının ardından Liseye Geçiş Sınavı (LGS) girecek adaylardan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinde okumaya hak kazananlar 6– 26 Mayıs tarihleri arasında kayıt yaptırabilecek.

İLK MEZUNLAR GOOGLE, AMAZON'DA

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, fen ve teknoloji lisesinin ilk mezunlarunun M.I.T., Stanford, Yale gibi dünyanın saygın üniversitelerinden burslu kabul aldığı, kariyerlerine Google, Amazon gibi dünya devi firmalarda başlayarak yükseldikleri ifade edildi.