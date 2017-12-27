Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Okul bahçesinde top oynayan çocuklara ateş açıldı: 7 yaralı
Top oynayan çocuklara silahlı saldırı:...
CHP'li vekil hakkında soruşturma
CHP'li vekil hakkında soruşturma
BAE’li Bakan: Arap dünyası Ankara yada Tahran tarafından yönetilmeyecek
"Arap dünyasını Ankara yada Tahran...
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...

Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'yılın tarihçisi' ödülü

TARİHÇİ- yazar Prof. Dr İlber Ortaylı, merkezi Kayseri'de bulunan Yeni Ufuklar Derneği tarafından 'yılın tarihçisi' seçildi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya 'yılın tarihçisi' ödülü
TARİHÇİ- yazar Prof. Dr İlber Ortaylı, merkezi Kayseri'de bulunan Yeni Ufuklar Derneği tarafından 'yılın tarihçisi' seçildi.
Yeni Ufuklar Derneği Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa Argunşah, derneğin kurulduğu 2002 yılından beri Türk kültürünü¸ tarihini, edebiyatını, sanatını yaşatmaya çalıştığını söyledi. Prof. Dr. Argunşah, derneğin bu yıl Prof. Dr İlber Ortaylı'yı 'yılın tarihçisi' seçtiklerini açıkladı. Prof. Dr. Argunşah, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cuma günü Kayseri'ye gelip, 'Ortadoğu'da Son Gelişmeler ve Kudüs' konulu konferans vereceğini, ardından da 7 yıldır geleneksel hale gelen 'Yeni Ufuklar Türk Kültürüne Hizmet Ödüllerini' dağıtacaklarını söyledi.
29 Aralık Cuma günü saat 19.00'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezindeki konferans öncesi Faruk Yaman'ın 'Kayseri Kartpostalları7 sergisi açılacağını, Prof. Dr. Ortaylı'nın kitaplarını imzalayacağını belirten Prof. Dr. Mustafa Argunşah yılın ödüllerini şöyle açıkladı:
1. Prof. Dr. İlber  Ortaylı (tarihçi- yazar), 2. Prof. Dr. Mehmet İnbaşı (tarihçi), 3. Yavuz Selim Demirağ (gazeteci), 4. Veli Altınkaya (gazeteci), 5. Faruk Yaman (kamu yöneticisi ve koleksiyoncu) 6. İlhan Çıtak (millî güreşçi)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,