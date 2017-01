Koç Üniversitesi'nden sosyal girişimcilere iş geliştirme fırsatı

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla, Yapı Kredi’nin işbirliğiyle sosyal girişimlerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak ve sosyal etkilerini artırmak amacıyla “Change with Business” projesini başlattı.



Proje, gerçekleştirdiği bir girişimle toplumsal sorun ya da ihtiyacın ortadan kalkmasını sağlayan sosyal girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri kurabilmeleri için bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, finansal mekanizmalara erişimi kolaylaştırmayı ve sosyal girişimcilik ekosistemini kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Bu amaçla verilecek eğitim ve mentorluk programını tamamlayan beş sosyal girişime iş geliştirmeleri amacıyla 10’ar bin TL destek sağlanacak. Türkiye’de ilk kez 20 uzman kişi ve kurumu bir araya getiren proje, sosyal girişimlerin finansal mekanizmalara erişimini desteklemek amacıyla sosyal finans çerçevesi oluşturacak.



Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla Türkiye’deki sosyal girişimlerin ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak ve sosyal etkilerini artırmak amacıyla “Change with Business” projesini başlattı. Türkiye’de ilk kez; finans, yatırım, girişimcilik, sosyal girişimcilik sektörleriyle akademisyen ve kamu kesiminden 20 kişilik uzman grup bir araya geldi ve sosyal girişimlerin finansal mekanizmalara erişimi için sosyal finans çerçevesi oluşturmak üzere çalışmaya başladı.



Türkiye’nin en köklü bankalarından Yapı Kredi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, sosyal girişimcilik eko-sisteminden önemli bir girişim olan Sosyal İnovasyon Merkezi içerik ortağı olarak yer alırken; sosyal sektörün önemli kurumları Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Ashoka Türkiye ve Impact Hub İstanbul destekçi kurum olarak katıldı.



“Change with Business” projesi kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler üç ana hedefe ulaşılmasını sağlayacak. Bunlar, sosyal girişimcilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek, sosyal girişimciler için finans mekanizmalarının oluşmasına destek olmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini kuvvetlendirmek olarak özetleniyor. Ayrıca proje kapsamında Yapı Kredi finansal araçlar alanındaki bilgi ve network’ünü proje ortakları ile paylaşacak.



İki yıl sürecek olan proje çerçevesinde, gerçekleştirdiği girişimle bir toplumsal sorun ya da ihtiyacın ortadan kalkmasını sağlayan sosyal girişimcilere, sürdürülebilir iş modellerini geliştirmelerine fırsat sağlayan eğitim ve mentorluk programı desteği verilecek. Projeyle, sosyal girişimcilerin var olan finansal mekanizmalardan faydalanabilmeleri için Türkiye şartlarına uygun bir sosyal finans çerçevesi oluşturulacak.



Eğitim programından geçmiş beş sosyal girişime 10’ar bin TL destek verilecek



“Change with Business” eğitim programlarından geçmiş beş sosyal girişim, işlerini büyütmek ve iş modellerini sağlamlaştırmak için 13 ay boyunca finans, yatırım, iş geliştirme, pazarlama, sosyal etki yönetimi ve ihtiyaç duydukları diğer alanlarda mentorluk alırken UniCredit Foundation tarafından proje kapsamında 10’ar bin TL de destek verilecek. Ayrıca, Türkiye’de ilk defa sosyal girişimcilik ve finans fuarı düzenlenerek finans sektörü, girişimcilik, sosyal girişimcilik ve kamudan paydaşlarının bir araya gelmesi sağlanarak sosyal girişimlere yatırım yapılması teşvik edilecek.



Göreceli olarak daha küçük olan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek için ise mevcut paydaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendiren ve sosyal girişimcilik ağı oluşturulmasını sağlayacak aktiviteler yapılacak. Ayrıca, kamuya yönelik savunuculuk faaliyetleri desteklenirken, sosyal girişimcilik ve yatırım konferansı düzenlenecek. “Change with Business” programlarıyla, gençlerin ilgisinin giderek arttığı sosyal girişimcilik alanının üniversitelerde gelişiminin sağlanması için kaynak oluşturmak üzere sosyal girişimcilik ders kitabı hazırlanması da planlanıyor. Yine bu çerçevede, Koç Üniversitesi lisansüstü öğrencilerinin sosyal girişimcilik dersi kapsamında, Ashoka Türkiye üyeleri olan 16 sosyal girişimciyle yaptıkları görüşmelerden ve analizlerden oluşan “Koç Üniversitesi Öğrencileri Gözünden Türkiye’de Sosyal Girişimcilik” kitabı da yayınlanmış olacak.



Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, “Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu aracılığıyla Türkiye’de sosyal girişimciliğin akademik ve uygulama alanlarında gelişmesi için katkı veriyoruz. Ayrıca, üniversite olarak uluslararası ve ulusal seviyede güçlü ortaklarla bir araya gelip kaynakların sosyal girişimcilik sektörüne yönelmesine vesile oluyoruz. Change with Business projesi, bunun en güzel örneği.



Türkiye’deki sosyal sektörün önemli üç kurumunun da destekçi olarak projede yer alması projemizi daha da etkin, güçlü ve kapsayıcı kıldı. Yarattığımız kollektif etkiyle alana sürdürülebilir katkı verdiğimize inanıyorum ve projenin daha şimdiden farklı işbirliklerini de tetiklediğini görerek mutlu oluyoruz. Projeye destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.



UniCredit Foundation Başkanı Maurizio Carrara konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde, “Dayanışma ve sivil özveri, yaratıcı fikirlerle desteklendiğinde modern, sürdürülebilir ve rekabetçi bir işletmeye dönüşebilir. Bu bağlamda, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu gibi önemli ortaklarla sosyal girişimciliğe destek ve yatırım sağlamak, emek piyasasına erişim gibi somut fırsatları yakalamaya yardımcı olabilir ve bu da istihdam anlamında değişim yaratmak için yeni imkânlar oluşturabilir” dedi.



Konuyla ilgili bilgi veren Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, “Vehbi Koç Vakfı olarak hem kuruluşunu üstlendiğimiz kurumlarımızla hem de desteklediğimiz projelerle en iyiye örnek olacak, alanında fark yaratan ve tekrar edilebilir modellerle sosyal fayda yaratmayı amaçlıyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un vizyonu Türkiye’de hayırseverlik alanının oluşmasına ve güçlenmesine katkı sağlamıştır. Bizler de günümüzün sosyal fayda araçlarının oluşmasına ve gelişmesine destek olma bilinciyle, sosyal girişimcilik alanında daha önce yapılmış çalışmaları bir adım öteye taşıyarak alanda ihtiyaç duyulan noktaları dolduracak bir çalışmayı başlatıyoruz. İki yılın sonunda başarılı örneklerin oluşmasını ve ortaya sürdürülebilir finansal araçlar ve bir model çıkarmış olmayı hedefliyoruz” dedi.



Sosyal İnovasyon Merkezi Kurucusu Suat Özçağdaş, “Karşı karşıya olduğumuz toplumsal, ekonomik ve ekolojik sorunların çözümünde, yeni araçlara, yöntemlere ve kurumlara ihtiyacımız var. Bağışlara dayanan bir yapı yerine, ekonomik bir model ile sosyal fayda üreten sosyal girişimciler bu yeni çözüm aktörlerinden biri. Ülkemizde yeni bir alan olan sosyal girişimciliğin gelişiminde, finansal, kurumsal, akademik ve uygulamaya dönük çok sayıda katkıya ihtiyaç var. Sosyal İnovasyon Merkezi olarak içinde yer almaktan mutluluk duyduğumuz Change with Business Projesi, sosyal girişimlerin daha güçlü bir yapı ile finansal kaynaklara erişiminin arttığı, etkin bir sosyal girişimcilik ekosistemi oluşmasına yönelik bir katkı sunacak” dedi.