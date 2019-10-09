Türkiye, Avrupa’nın reddettiği DEAŞ’lıları almalı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye, Avrupa’nın almayı reddettiği DEAŞ’lıları almalı. Bu aptal sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor!” dedi.

Trump, “Çeşitli gruplar arasındaki savaş yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Ortadoğu’da olmamalıydı. 50 askerimizi oradan çıkardık. Türkiye, Avrupa’nın almayı reddettiği DEAŞ’lıları almalı. Bu aptal sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor!” ifadelerini kullandı.