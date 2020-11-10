Son dakika... Türkiye'de denenen o aşının ciddi yan etkileri çıktı!

Dünya coronada ikinci dalgayı yaşarken, herkes aşı ya da ilaç geliştirme faaliyetleriyle ilgili gelecek son dakika haberlerine kilitlenmiş durumda... Maalesef bu konuda gelen son haber de umutları bir kez daha zedeledi.

Çin'deki Sinovac adlı şirket tarafından üretilen CoronaVac isimli aşı ciddi yan etkileri olması sebebiyle Brazilya'da kullanımı durduruldu. Uzmanlar, corona aşısının bu yan etkisiyle ilgili henüz bir bilgi vermezken, aynı şekilde Sinovac'tan da bir açıklama yapılmadı.

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü çıktığı günden bu yana dünya çapında en ciddi veri analizi yapan Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD ve Hindistan'ın ardından en fazla teyitli vakanın görüldüğü üçüncü ülke Brezilya.



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