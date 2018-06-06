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Rum Dışişleri Bakanı: Seçimden sonra müzakerelerin başlayacağını umuyorum

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs'ta müzakerelerin Türkiye'deki seçimlerden sonra başlayacağını umduğunu söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı: Seçimden sonra müzakerelerin başlayacağını umuyorum
GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, Kıbrıs'ta müzakerelerin Türkiye'deki seçimlerden sonra başlayacağını umduğunu söyledi.

Rum medyasına açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides, "Çözüm şekliyle ilgili hedefimiz ortadadır ve bu ilgili BM kararları, AB değer ve ilkeleri esasında bir çözümdür. Bu çabalarımızın yoğunlaştığı yerdir ve biz bunun üzerinde çalışacağız" dedi. Türkiye'deki seçimler nedeniyle BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'a temsilci göndermediğini söyleyen Rum Bakan, Ankara'nın, seçimlerden sonra Kıbrıs konusu ile ilgili görüşünü ana hatlarıyla belirleyeceğini ifade etti. Christodoulides, "Biz daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz. Seçimlerden sonra bazı ilerlemeler olacağını umuyoruz" diye konuştu.

Nikos Christodoulides, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail ile işbirliği konularında da açıklamalar yaptı. Christodoulides, Lübnan ve Körfez ülkeleri gibi bölgedeki veya Avrupa'daki diğer ülkeleri de bu işbirliğine davet etme planları olduğunu belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'yi, kişisel verilerle ilgili bilgi alışverişi konusunda Europol'la görüşmelerin başlayacağı sekiz ülkeden oluşan bir gruba dâhil etmesiyle ilgili soruya ise Christodoulides şu yanıtı verdi:
"Konu AB adalet bakanlarınca görüşülmüştür. Lefkoşa'nın itirazı; Türkiye'nin AB üyesi tüm ülkelerle her muhtemel anlaşmayı uygulaması gerektiği yönündedir. Komisyonla ele aldığımız konular bunlardır, bunları üye ülkelerle de görüşmeyi umuyoruz."


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