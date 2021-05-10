 Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirdiler

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'dan geri çekildi. Filistinliler Mescid-i Aksa'da şükür namazı kıldı. Yaralı sayısı 305'e çıktı.

İsrail, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirdi. Cuma günü akşamında 200'ü aşkın, mübarek Kadir Gecesi'nde ise 90'ı aşkın Filistinliyi yaralayan Siyonist İsrail, bu sabah yine Mescid-i Aksa'ya saldırdı.

Bugün Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek isteyen Filistinliler, 7'den 70'e her yaştan Filistinli sabah namazında Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Namazın ardından tekbirler getiren Filistinliler Harem-i Şerif'te beklemeye başladı. Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başlayan Filistinliler, bazı noktalara barikat kurdu.

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

YARALI SAYISI 305'E ÇIKTI

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya saldırı gerçekleştirdi. Baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı. İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın dışından içeriye gaz bombası attı. Saldırgan İsrail, Mescid-i Aksa'yı adeta savaş alanına çevirdi.

Çatışmalar devam ederken, Filistin Kızılayı, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralananların sayısının 305'e yükseldiğini açıkladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7'sinin durumu ağır, 228 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı.

SALDIRGAN İSRAİL GERİ ÇEKİLDİ

İsrail polisi 4 saatin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği açıklandı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarını bir süre kapatan polisin çekilmesinin ardından, avlu kapılarının giriş için yeniden açıldığı kaydedildi.

Aksa avlusunda bulunan ve içeri giren çok sayıda Filistinli de tekbir getirerek, sloganlar attı.

Filistinliler işgal askerlerini Mescid-i Aksa'dan püskürttükten sonra şükür namazı kıldı.