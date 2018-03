Bruce Fein: Ermeniler Osmanlı'ya ihanet etti

ABD'nin eski baskanlarindan Ronald Reagan'in hukuk danismani Bruce Fein, Ermeni soykirim iddialarinin tamamen gerçek disi oldugunu ve ABD Kongresinde Ermeni tasarisinin imzaya açilmasinin tamamen iç politik kaygilardan kaynaklandigini söyledi.



Fein , New York Baruch Koleji Ögrenci Birligi ve Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun (TADF) davetiyle üniversitede “Osmanli Imparatorlugunda Azinliklar” konulu bir konferans verdi ve agirlikli olarak Ermeni soykirimi iddialariyla ilgili konustu.



ERMENILER OSMANLI'YA IHANET ETTI



Ermeni soykirim iddialarinin dogru olmadigini söyleyen Fein, konusmasinda Osmanli Imparatorlugu'nun, topraklarinda yasayan tüm azinliklara karsi son derece anlayis gösterdigini, azinliklarin kendi kanunlari ve dini özgürlüklere sahip özerk bir statüde varliklarini sürdürdüklerini söyledi.



Özellikle Ermenilerin Osmanli yönetiminde yüksek makamlarda görev yaptiklarini hatirlatan Fein, Ermenilerin, 19. yüzyildan itibaren gücünü kaybetmeye baslayan Osmanlilar'a karsi bagimsizlik yolunda ayaklandiklarini ve Ermeni terör çetelerinin Birinci Dünya Savasi'nda Rusya ve Fransa ile isbirligi yaparak Osmanli ordusuna karsi savastiklarini, pekçok Müslüman Osmanli'yi öldürdügünü anlatti.



Fein, “Ermeniler'in yaptigi Osmanli'ya ihanetti ve bu durumda Osmanli

yönetimi askeri açidan hassas olan bölgelerdeki Ermenileri bölgeden çikartmak

istedi” diye konustu. Fein bu sirada bazi talihsiz olaylarin yasandigini, ancak bunlara “soykirim” demenin mümkün olmadigini söyledi.



Fein iki tarafta da kayiplar oldugunu belirterek Müslüman Türklerin kayiplarinin 2 milyon, Ermeni kayiplarinin ise 300 ile 600 bin civarinda oldugunun sanildigini ancak Ermenilerin kendi kayiplarinin sayisini giderek arttirdiklarini söyledi.



Fein, 1948 BM Soykirim Suçunun Önlenmesine ve Cezalandirilmasina Iliskin Sözlesme'de soykirim taniminin yapildigini ve o tanima göre Osmanlilarin Ermenileri din, irk, etnik ayrimcilik gibi nedenlere dayanarak yok etmek gibi bir amaçlarinin hiçbir zaman olmadiginin görüldügünü söyledi. Fein, Ermenilerin en yogun yasadigi Istanbul'dan hiçbir Ermeni'nin ayrilmasinin istenmedigini belirterek konusmasina söyle devam etti:



“Osmanli'nin böyle bir amaci olsa Ermenilere kötü davranan Osmanli subay ve askerleri mahkum edip bazilarini idam eder miydi? Örnegin siz Hitler'in Yahudilere kötü davranip onlari gaz odalarina gönderen SS subaylarini idam ettirmesini hayal edebilir misiniz? Ya da Hitler'in Berlin'de yasayan Yahudiler'e dokunmayip onlari toplama kampina göndermemesini düsünebilir misiniz?”



Fein, Ermenilerin iddialarini soykirim olarak sunmasinin, “soykirim” tanimlamasinin ciddiyetini de ortadan kaldirdigini söyledi.



“MADEM KANITLARI VAR...”



Soykirim iddialariyla magdur psikolojisi tasiyan Ermeniler'in ABD'deki ve Ermenistan'daki arsivleri açmadiklarini anlatan Fein, “Peki Ermeniler bu arsivleri neden gizli tutuyor, madem kanitlari var, neden Uluslararasi Adalet Divani'na gitmek istemiyorlar? Çünkü arsivlerinde çikacak sonuçlarin kendilerinin bagimsizlik kazanmak için Osmanli'ya ihanet ettiklerini, Müslüman Türkleri öldürdüklerini ve teröre basvurduklarini çikaracak da ondan” diye konustu.



Fein, kurban olduguna inanan Ermenilerin ABD'de baslattiklari ASALA terörüyle Ermeni iddialarini reddeden pekçok Türkü öldürdügünü de hatirlatarak yakalanan Ermeni teröristin kahraman olarak görüldügünü ve okul kitaplarinda Türklere karsi nefret duygularinin asilandigini vurguladi.



“ABD KONGRE ÜYELERININ TARIHI OLAYLARDAN HABERI YOK”



Konusmasinda, ABD Kongresine sunulan Ermeni karar tasarilarindan da söz eden Fein, “ABD Kongresinin bu tarihi konuyla ilgili karar almasi Einstein kuramlariyla ilgilenmesi gibi bir sey. Kongre üyeleri bu konuyla ilgili hiçbir sey bilmiyor, yalnizca seçmen baskisi ve yeniden seçilme endisesinden dolayi bu karara imza atiyorlar. Su anki durum, Türk parlamentosunun çikip Amerikalilarin Kizilderilere soykirim yaptigini söylemesi ve bu konuda bir karari oylamasi gibi trajik bir sey ve çok yanlis” dedi.



Fein, ABD'deki Ermeni lobisinin son derece güçlü ve zengin oldugunu hatirlatarak “Politikacilar tarihi degil seçim bölgesindeki seçmenlerin isteklerini çalisiyorlar ve onlari kazanmak istiyorlar” diye konustu.



“GERÇEK KENDILIGINDEN ORTAYA ÇIKMAYABILIR”



Bu gerçek disi iddialara karsi Türklerin ve Türkiye'nin bir stratejisi olmasi gerektigini belirten Fein “Soykirim yasanmadi, ama sadece bunu söylemekle is bitmiyor” dedi.



Fein, ABD'de Kongre üyelerine mektuplar yazilmasi gerektigi, bu konuda dergilerde, gazetelerde makaleler yazilmasi ve bu konunun tartisilmasi gerektigini söyledi. Fein “Önyargilari degistirmek zor ve agir bir süreçtir ama bu konuda ciddi adimlar atilmalidir. Bazen gerçegin kendiliginden ortaya çikacagini düsünmek dogru olmayabilir” dedi.



“TASARININ KABULÜ YA DA REDDI YÜZDE 50-50 GIBI”



Konferanstan sonra Kongredeki Ermeni karar tasarisiyla ilgili Türk gazetecilerin sorularini yanitlayan Fein, “Demokratlarin özellikle su an Irak'ta devam eden kaos ortaminda Türkiye'nin destegini kaybetmek isteyeceklerini sanmiyorum. Bu konuda iyimserim ama yine de tasarinin kabulü ya da reddi yüzde 50'ye 50 gibi” dedi.



Tasarinin kabülünün iki ülke iliskilerini kötü yönde etkileyecegini söyleyen Fein, “Bu konu tamamen siyasi bir konu olarak karsimizda ve ABD'nin kendi iç politika endiseleri yüzünden imzaya açildi. Kongre üyeleri tarihsel açidan konuyla ilgili hiçbir sey bilmiyor, ancak seçmen baskisi ve (Ermeni lobilerinden gelen) parasal katkilar söz konusu” dedi.



Fein, Ermenilerin arsivleri açmama nedeninin, kendilerinin saklayacak olduklari seyleri oldugunu kanitladigini da belirterek sunlari söyledi:



“ABD'de ya da dünyanin baska bir yerinde parlamentolarda oylanan ya da kabul edilen bu tasarilar tamamen Ermeni seçmenlerin baskisindan kaynaklaniyor. Iki taraf için de olaylar trajik, ama soykirim söz konusu degil. Bu konuda Bernard Lewis ya da Justin McCarthy gibi tarihçiler çikip dogrulari söylüyor, ama herkesin bunu yapmasini bekleyemezsiniz, çünkü bu çok cesaret ister. 'Bu iddialar asilsizdir' dediginizde geceleri evinize tehdit telefonlari gelebilir, çocuklariniz taciz edebilir ya da evinize saldiri düzenlenebilir.”



“ASIL KURBAN TÜRKIYE VE AMERIKALI TÜRKLERDIR”



Fein, uluslararasi topluma sürekli magdur oldugunu söyleyen Ermenilerin ABD'de bu tür karar tasarilarinin alinmasini saglayarak iddialarin gerçek olmadigini söyleyen Amerikali Türklere gözdagi vermek istediklerini vurguladi.



“Aslinda su an asil magdur Türkiye ve Amerikali Türklerdir” diyen Fein, Ermenilerin bu tür kararlarla Türkiye'nin ve Türklerin onurunu ve imajini zedelemek istedigini anlatti.