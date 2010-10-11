Baba - oğul tecavüz çetesi

ABD'nin Michigan eyaletinde 43 yaşındaki bir adam ile 19 yaşındaki oğlu ve 19 yaşındaki başka bir genç, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz edip, tecavüz görüntülerini istanbul escort kaydetmek suçlamasıyla tutuklandı.

Kelly John Paris, oğlu Jordan ve Chicago'lu Sage Lewis, 29 Haziran'da Paris'in evinde 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor.

Üç zanlı suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasına eskort çarptırılabilir. Kurbanın, zanlıları tandığı ve tecavüz sırasında bilincinin yerinde olmadığı belirtiliyor. Tecavüzü bilgisayar aracılığıyla kaydettiği belirlenen Kelly Paris, çocuk istismarı ile de suçlanıyor. Soruşturma sürerken suçlamaların ağırlığına rağmen üç zanlı, kefaletle serbest bırakıldı.