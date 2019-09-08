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Diyarbakır'ta anneledeni HDP'nin önünde oturma eylem i
Gündem
08.09.2019, 18:34
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#mhp
#PKK
#İstanbulda sahte içki operasyonu
#AK PARTİ Grup Başkanvekili Mahir Ünal
#Tenzile Erdoğanın cenazesi Fatih Camiinde kılınacak
#Gülcan Arslan
#ahmet kaya
#Zonguldak
#Engelli Öğrencilerin Akvaryum Heyecanı
#diyet merkezleri
#Alman istihbaratı
#Emmanuel Eboue
#CİNNET GETİREN ASKER
#şeyma uygun
#final
#yola düştü
#ısırık
#D-100
#balyoz tahliyesi
#sultan doru