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Zübeyde Hanım Ata Kadınlar Korosu'ndan Kosova'da Mehmetçiğe moral konseri

Enis Tabak / Prizren, 15 Mayıs () - Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınlar Korosu, Kosova'da görevli Türk askerin için bir konser düzenledi. Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınlar Korosu, Kosova'da...

Zübeyde Hanım Ata Kadınlar Korosu'ndan Kosova'da Mehmetçiğe moral konseri

Enis Tabak / Prizren, 15 Mayıs () - Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınlar Korosu, Kosova'da görevli Türk askerin için bir konser düzenledi. Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınlar Korosu, Kosova'da 1999 yılından bu yana Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda görev yapan Türk askerine düzenlediği konserde, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediler.
Sultan Murat Kışlası er yemekhanesinde düzenlenen konsere, Kosova'da görevli Türk subayları, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa İhsan Tavazar ile Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Başkanı Birsen Gota katıldı. Nevzat Şundo'nun koro şefliğinde Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği saz ekibinin eşliğinde Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınlar Korosu'nun verdiği konser yaklaşık 2 saat sürdü.
Konser sonrası Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Mustafa İhsan Tavazar, Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Ata Kadınlar Korosu'na düzenledikleri konserden dolayı teşekkür ederek, Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Başkanı Birsen Gota'ya Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı bir tablo hediye etti. Zübeyde Hanım Kosova Türk Kadınları Derneği Başkanı Birsen Gota da, 1999 yılından bu yana Kosova'da görev yapan Mehmetçiğin her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Gota desteklerinden dolayı Mehmetçiğe teşekkür etti.     

(Fotoğraflı)

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