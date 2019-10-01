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Zelenskiy, Tom Cruise'u kabul etti
Ünlü ABD'li aktör Tom Cruise, yeni filmi için inceleme yapmak üzere geldiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile buluştu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, yeni film...
DIŞ HABERLER 01.10.2019, 12:22
Ünlü ABD'li aktör Tom Cruise, yeni filmi için inceleme yapmak üzere geldiği Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile buluştu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, yeni film projesinin çekimleri için Ukrayna'da bazı yerlerde inceleme yapan Tom Cruise'u kabul etti.
Eski bir komedyen olan Zelenskiy'nin, Tom Cruise ile kendi sinema deneyimlerini paylaştığı belirtildi. Ukraynalı liderin ayrıca, Ukrayna'da kısa süre önce kabul edilen ve ülkede film çeken yabancı film yapımcılarına devlet teşviği sağlanmasını öngören yasa ile ilgili ünlü aktöre bilgi verdiği aktarıldı.
Kiev'de şehir turu yapan ve metroya binen Tom Curise'a Ukrayna halkı yoğun ilgi gösterdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, yeni film projesinin çekimleri için Ukrayna'da bazı yerlerde inceleme yapan Tom Cruise'u kabul etti.
Eski bir komedyen olan Zelenskiy'nin, Tom Cruise ile kendi sinema deneyimlerini paylaştığı belirtildi. Ukraynalı liderin ayrıca, Ukrayna'da kısa süre önce kabul edilen ve ülkede film çeken yabancı film yapımcılarına devlet teşviği sağlanmasını öngören yasa ile ilgili ünlü aktöre bilgi verdiği aktarıldı.
Kiev'de şehir turu yapan ve metroya binen Tom Curise'a Ukrayna halkı yoğun ilgi gösterdi.
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