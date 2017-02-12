Zehirli gaz nedeniyle kapatılan Hamburg Havalimanı yeniden açıldı

Edip Sönmez / İstanbul, 12 Şubat, () - Hamburg Havalimanı 'zehirli gaz' nedeniyle geçici olarak boşaltıldı. Gazdan etkilenen 50 kişinin tedavi altına alındığı ve pek çok seferin iptal edildiği olaydan saatler sonra, havalimanı tekrar açılabildi.

Almanya'nın Hamburg kentindeki havalimanı, en az 50 kişinin 'bilinmeyen bir madde' solumalarının ardından nefes alma güçlü geçmesi üzerine kapatıldı. Hamburg Havalimanı'nda sabah saatlerinden itibaren yolcuların rahatsız edici bir kokudan şikayet ettikleri ifade edildi. Hamburger Morgenpost'un haberine göre havalimanının 1 ve 2 numaralı terminalleri tahliye edilince, yüzlerce yolcu eksi derecelerdeki dondurucu havada dışarıda beklemek zorunda kaldı. Gazdan dolayı yolcularda nefes alma zorluğu, göz yaşarması ve bulantı tespit edildi.

Biber gazı kapsülü bulundu

İtfaiye sözcüsünün açıklamasında, olaya sebebiyet veren maddenin biber gazı olması ihtimalinin değerlendirildiği, olay yerinde bir gaz kapsülünün bulunduğu belirtildi. Gazın havalandırma sistemi üzerinden bina içine yayıldığı sanılıyor. Sözcü ayrıca, terör saldırısı ihtimali üzerinde durmadıklarını aktardı.

Bir buçuk saate yakın süre boyunca, yerel saatle 14.00'e kadarki uçuşların iptal edildiği Hamburg Havalimanı, kontrollerin ardından yeniden açıldı.

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