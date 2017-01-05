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Zarrab, yargıç karşısına çıktı

Nafiz Albayrak / New York, 5 Ocak, () - Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza...

Zarrab, yargıç karşısına çıktı

Nafiz Albayrak / New York, 5 Ocak, () - Kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’nin New York kentinde tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab, bugün New York’ta yargıç karşısına çıktı.

Zarrab'ın savunmasını üstlenen bazı avukatların, davada adı geçen ve Zarrab'ın para transferleri için kullandığı bankaların da avukatlığını yapıyor olmasının görüşüldüğü duruşmada Zarrab, yargıç Richard Berman'ın sorularını yanıtladı. Zarrab, Yargıç Berman'ın soruları üzerine, 33 yasında olduğunu ve Türkiye'den lise mezunu olduğunu, Prozac adlı antideprasyon ilacı kullandığını açıkladı.

Zarrab, kendisini savunan avukatların, davada adı geçen bankaların da avukatlığını yapıyor olmalarının farkında olduğunu belirtti ve yola aynı avukatlarla devam etmek istediğini bildirdi.

Yargıç Berman, avukatların durumunun görüşüldüğü celseyle ilgili kararını daha sonra açıklayacağını ifade ederek duruşmayı sonlandırdı.

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