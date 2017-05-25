Zarrab temyiz hakkından vazgeçti, avukatlarından vazgeçmedi

Nafiz Albayrak / New York, 25 Mayıs () - ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile 19 Mart 2016’da tatil için gittiği Miami’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab yine yargıç karşısına çıktı.

Türkiye saati ile 16:30’da başlayan duruşmaya güvenlik görevlileri eşliğinde getirilen Reza Zarrab, mahkeme salonuna girer girmez izleyiciler arasında bulunan aile avukatı Şebnem Eriş’e ‘Kötü mü’ diye sordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında Türkiye Büyükelçiliği Konutu’na gelen Şebnem Eriş, Zarrab’n sorusunu ‘yok’ diye yanıtladı.

Çok sayıda Amerikalı gazetecinin de izlediği duruşmada, Yargıç Richard Berman

Zarrab’ın savunma ekibine kattığı avukatlar olan eski New York Belediye Başkanı Rudolp Giuliani ile eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukasey’in davadaki rollerini sorguladı.

Giuliani’den vazgeçmedi

Zarrab davası ile ilgili olarak, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükleri belirtilen avukatlar Giuliani ve Mukasey’nin Türkiye’ye yaptıkları geziyi de anımsatan Berman, ‘Bu görüşmelerin Zarrab için dava sürecinde bir ayrıcalık yaratıp yaratmayacağını’ sordu.

Berman, ayrıca Giuliani’nin baş danışman olarak hizmet verdiği Greenberg Traurig firmasının, ABD’de Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilciliğini yapmasının güncel ya da gelecekte olası bir çıkar çatışması yaratıp yaratmayacağını sorguladı ve Zarrab’tan bunun farkında olup olmadığını kendi sözleri ile anlatmasını istedi.

Zarrab, ‘Greenberg Traurig'in Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin temsilciliğinden dolayı, mahkumiyet sonrası temyize başvuru seçeneğinden feragat mı ediyorsunuz?’ sorusuna karşılık, Türkçe olarak yaptığı konuşmada ‘Sayın Hakim, Greenberg Traurig hukuk bürosunun Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ettiğini anlıyorum. Teorik olarak bana yüklenen suçlar konusunda, bu durumda benim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarları farklılık gösterebilir. Teoride, mahkemede bana yardımcı olacak durumlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne zarar verebilir ya da benim savunmamı olumsuz etkileyebilir. Greenberg Traurig firmasının beni savunmayı sürdürmesini istiyor, ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda bilinçli olarak haklarımdan feragat ediyorum’ dedi.

Zarrab, yargıcın Giuliani’nin çalıştığı firma Greenberg Traurig ile Mukasey’in çalıştığı Debevoise ve Plimpton hukuk firmaları ile çalışmayı sürdürmek isteyip istemediği sorusuna da ‘kesinlikle’ karşılığını verdi. Zarrab’ın, yargıcın sorularının bazılarını Türkçe ‘evet anlıyorum’, bazılarını da aynı anlama gelen İngilizce sözcüklerle yanıtlaması dikkat çekti.

New York JFK Havalimanı’ndan Türkiye’ye dönerken 27 Mart’ta benzer suçlamalarla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve davası Zarrab davası ile birleştirilen Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 12 Haziran’da, Zarrab da 30 Ekim’de yeniden yargıç karşısına çıkacak.