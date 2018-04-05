Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

Zarrab'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan () ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlamalar ile New York'ta tutuklu olarak yargılanırken, FBI ve başsavcılık ile işbirliğine...

Zarrab'ın rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 5 Nisan ()
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve bunlarla ilintili suçlamalar ile New York'ta tutuklu olarak yargılanırken, FBI ve başsavcılık ile işbirliğine giderek sanıklıktan 'tanık' konumuna geçen İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın cezaevinde rüşvet verdiği gardiyan tutuklandı.

Manhattan'daki Metropolitan Cezaevi'nde rüşvet karşılığında federal yasalara ve cezaevi kurallarına aykırı olarak cep telefonu ve alkol sağlayan federal infaz memuru Victor Casado, perşembe sabahı New York'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. New York Güney Bölgesi Başsavcılığı hazırladığı iddianamede "Gardiyan Victor Casado, federal mahkumların güvenliğini sağlama görevini kötüye kullandı. Cezaevine kaçak yollarla yasak olan maddeler sokarak, rüşvet karşılığında mahkumlara vererek kendisine verilen görevi kötüye kullandı. Eylemleri sadece federal yasaları ve hapishane protokolünü ihlal etmemekle kalmadı, aynı zamanda diğer cezaevi gardiyanları için ek riskler oluşturdu" dedi.

Zarrab, 'tanık' olarak verdiği ifadelerde cezaevi gardiyanına kendisine cep telefonu ve alkol sağlaması karşılığında toplam 45 bin dolar rüşvet verdiğini itiraf etmişti. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314