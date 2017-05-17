Zarrab'ın avukatı Büyükelçilik konutu önünde görüldü

Nafiz Albayrak / Washington, 17 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için başkent Washington'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delme suçlamaları ile ABD’de tutuklu olarak yargılanan İran asıllı Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın aile avukatı Şebnem Erişmek, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Konutu önünde görüldü.

Gazetecilere Zarrab'ın aile avukatı olduğunu açıklamaktan kaçınan ve elçilik önünde bekleyen Erişmek'in, konut içine girip girmediği ve herhangi bir yetkili ile görüşüp görüşmediği aydınlığa kavuşmadı.

Görüntü Dökümü

- Şebnem Erişmek'in Büyükelçilik konutu önünde görüntüleri