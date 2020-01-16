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Zarif’ten Trump'a 'lise zorbası' benzetmesi
DIŞ HABERLER 16.01.2020, 10:24
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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD merkezli gazete Washington Post’un dün yayınladığı, 'ABD’nin Avrupa ülkelerini otomobil ithalatında yüzde 25 vergiyle tehdit ettiğine' ilişkin haberini paylaştı ve İngiltere, Fransa ve Almanya’ya, "Lise zorbasını hatırlıyor musunuz? Dürüstlüğünüzü satmak istiyorsanız, devam edin. Ancak, yüksek ahlaki ve yasal bir zemin beklemeyin" dedi.
Washington Post, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde Salı günü meydana gelen ve İran’ın nükleer programını durdurmaya zorlanan anlaşmayı Avrupalı ülkelerinin İran’a dayattığını bildirdi. Avrupa Birliği’nin bu hareketinin arkasında Trump yönetiminin Avrupa’ya otomobil ithalatında yüzde 25’lik vergi uygulaması tehdidi olduğunu iddia etti. Bu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya, “Lise zorbasını hatırlıyor musun?” diye sordu.
Washington Post, Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde Salı günü meydana gelen ve İran’ın nükleer programını durdurmaya zorlanan anlaşmayı Avrupalı ülkelerinin İran’a dayattığını bildirdi. Avrupa Birliği’nin bu hareketinin arkasında Trump yönetiminin Avrupa’ya otomobil ithalatında yüzde 25’lik vergi uygulaması tehdidi olduğunu iddia etti. Bu haberi sosyal medya hesabından paylaşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya, “Lise zorbasını hatırlıyor musun?” diye sordu.
Zarif paylaşımında, “Yatıştırma politikası onaylandı. E3 (İngiltere, Fransa, Almanya), yeni Trump tarifelerinden kaçınmak için Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) kalıntılarını sattı. Bu işe yaramayacak arkadaşlar. Onun (Trump) sadece iştahını açıyorsunuz. Lise zorbasını hatırlıyor musunuz? Dürüstlüğünüzü satmak istiyorsanız, devam edin. Ancak, yüksek ahlaki ve yasal bir zemin beklemeyin. Siz buna sahip değilsiniz” ifadelerini kullandı.
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