Zarif: Suriye'de hukukun egemenliğine giden süreç başlıyor
İran, () - İsviçre’deki görüşmelere dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Astana görüşmeleri sayesinde, yıllar süren yıkıcı bir savaştan sonra hukukun egemenliğine giden süreç...
İran, () - İsviçre’deki görüşmelere dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Astana görüşmeleri sayesinde, yıllar süren yıkıcı bir savaştan sonra hukukun egemenliğine giden süreç başlıyor" dedi.
Sosyal medya hesabından İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleşen görüşmelere dair açıklamalarda bulunan Zarif, "Suriye Anayasa Komitesi'nin açılış gecesinde Rus ve Türk Dışişleri Bakanlarıyla ve Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile görüştüğüm Cenevre'den döndüm. Astana görüşmeleri sayesinde, yıllar süren yıkıcı bir savaştan sonra hukukun egemenliğine giden süreç başlıyor. Önümüzde zorlu bir yol var ancak başka da bir alternatifimiz yok" ifadelerini kullandı.
Zarif, Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Suriye üzerine üçlü görüşme gerçekleştirmişti.
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