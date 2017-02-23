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Zarif: “Komşularımızın böyle bir tavır içinde olmasını beklemiyorduk”

Ankara’dan İran’a yönelik yapılan açıklamalara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk yetkililerini “kadir bilmez” olarak tanımladı. Resmi nitelikli İran Gazetesi’ne konuşan Zarif, Münih...

Zarif: “Komşularımızın böyle bir tavır içinde olmasını beklemiyorduk”
Ankara’dan İran’a yönelik yapılan açıklamalara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk yetkililerini “kadir bilmez” olarak tanımladı.

Resmi nitelikli İran Gazetesi’ne konuşan Zarif, Münih Güvenlik Konferansı’nda Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrailli yetkililerin İran hakkında kullandığı söylemlere sert bir dille tepki gösterdi.

Zarif, “Biz bölgedeki sorunların çözümü için işbirliğinden bahsederken birileri çelme atıyor. Çelme atmak güçlülerin işi değil. Bölgede başarılı olamayanlar Trump’ın politikalarına yön vermek amacıyla yaygara koparmaktalar. İsrail bunu yapsa anlarız da komşularımızın böylesi bir tavır içinde olmasını beklemiyorduk.” dedi.

Bakan Zarif, “ Türkiye hükümetindeki dostlarımız İran’ı mezhepçilikle suçluyorlar. Onlar, acaba Şii olmayan hükümetleri için darbe gecesi sabaha kadar uyumadığımızı hatırlamıyor mu? Sevgi saygı içinde olanlara karşı kadir bilmezler ” diye konuştu.

Zarif, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın bölgenin etkin iki gücü olsa da bölge politikalarının çıkmaza girdiğini ileri sürdü.

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