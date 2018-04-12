Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Zaharova: Suriye’ye karşı güç kullanılma tehditleri uluslararası hakların ihlalidir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Nisan () -  Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve Fransa’nın Suriye’ye karşı güç kullanma tehditlerinin, "BM kurallarını ihlal" olduğu uyarısı yaptı.  Zaharova basın toplantısında...

Zaharova: Suriye’ye karşı güç kullanılma tehditleri uluslararası hakların ihlalidir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 12 Nisan () -  Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, ABD ve Fransa’nın Suriye’ye karşı güç kullanma tehditlerinin, "BM kurallarını ihlal" olduğu uyarısı yaptı. 
Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ve Fransa liderlerinden en üst düzeyde Suriye’ye karşı güç kullanılmasına ilişkin sert tehditler yapıldı. BM üye ülkelerine karşı güç kullanma tehditlerinin BM’nin kurallarını ihlal ettiğinin altını çizmek isterim” dedi.
Zaharova konuşmasına şöyle devam etti:
“Washington’dan durumu iyice kötüleştirecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Suçlamalar sadece Şam’a karşı yapılmıyor, ayrıca onlara göre Esad rejimini koruyan ve onun suçunu paylaşan Rusya Federasyonu da onların tehdidinin bir parçası. 
"Biz tüm tarafları bu tür suçlamalar, tehditler ve daha da önemlisi planlı eylemlerin sonuçları üzerinde ciddi bir şekilde düşünmeye davet ediyoruz. Kimse batılı yöneticilere küresel jandarma, savcı, hakim rolünü vermedi. Bizim tavrımız belli, biz krizin oluşmasını amaçlamıyoruz. Mevcut sorunları çözmek için bizim partnerlerimizde mantığın önde gelmesini ümit ediyoruz.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314