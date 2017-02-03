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Zaharova: Suriye görüşmelerini erteleyemeyiz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Moskova’nın Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu düşündüğünü bildirdi. Zaharova basın...

Zaharova: Suriye görüşmelerini erteleyemeyiz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Şubat () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Moskova’nın Cenevre’deki Suriye görüşmelerinin ertelenmesinin kabul edilemez olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Zaharova basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Moskova, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Cenevre’deki Suriye temaslarının en kısa zamanda yeniden başlatılmasına ilişkin kararlı tavrını tamamen destekliyor. Bu görüşmelerin ertelenme çabalarının kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

BM kontrolü altındaki Suriye görüşmeleri Şubat ayı başından 20 Şubat’a ertelendi. Rusya Ocak ayında Astana’da gerçekleşen görüşmelerde Suriye’ye anayasa taslağını sundu. Daha önce açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu şekilde Rusya’nın anayasa içeriğine ilişkin tartışmaları başlattığını dile getirdi.

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