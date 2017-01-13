Zaharova: “Rusya, Suriye krizini çok yönlü çözmeye çalışıyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye krizinin çözüm sürecinde yeni gelişmeler yaşanmasının önemli olduğunu bildirdi.

Zaharova, Moskova’daki basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Suriye krizinin çözüm sürecinde ilerleme kaydedilmesi çok önemli, bu gelişmeler teoride değil, pratikte yaşandı” ifadesini kullandı.

Rusya tarafının Suriye krizini çok yönlü çözmeye çalıştığını belirten Zaharova, “Buna hiç şüphesiz ki hem Türkiye hem de İran ile çeşitli formatlarda kurulan çok sıkı temas dahildir. Aynı zamanda BM ile de diyaloğumuzu koruyoruz. BM ve Cenevre temsilciliği de aktif bir şekilde çalışıyor. Çözüm sürecine dahil olan veya süreci etkileyebilecek bölgedeki ülkelerle temasımız da çok önemli. Bu yüzden aktif şekilde temaslarımıza devam ediyoruz” dedi.