Zaharova finansman konusundaki görüşmeleri yalanladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, Financial Times’da Rusya’nın batıdan Suriye’nin düzelmesinin finanse edilmesini talep ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı.

Zaharova NTV’ye yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sayfasında “Sahte haberler” adlı bölümün yayınlanacağını ve burada Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Moskova’da AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya gelerek Suriye’nin düzelmesine 1 milyar euro veya dolar ayrılmasını talep ettiğine ilişkin haberin yer alacağını belirtti.

Zaharova, Bakan Yardımcısı’nın Şubat ayı başında büyükelçilerle yaptığı toplantıda hiçbir finansman konusunun görüşülmediğinin altını çizdi.

Batının basın araçlarında yer alan yalan bilgilerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Zaharova, “Amerikan basını için Rusya iç siyaset savaşının yürütülme yöntemi. Avrupalılar için ise Rusya yeni ABD idaresiyle yeni ilişkiler kurulması için gerekli” dedi.