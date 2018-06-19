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Zaharova: Batı, Rusya’yı kandırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya’nın soğuk savaş sonrasında batı ülkelerine tamamen açıldığını, fakat batının Rusya’yı kandırdığını belirtti. Zaharova...

Zaharova: Batı, Rusya’yı kandırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 19 Haziran () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, Rusya’nın soğuk savaş sonrasında batı ülkelerine tamamen açıldığını, fakat batının Rusya’yı kandırdığını belirtti.
Zaharova Finlandiya’nın Hufvudstadsbladet gazetesine yaptığı açıklamada, “Biz batı için tamamen açıldık. Bunu bizi yendikleri için yapmadık. Bunu biz kendimiz yaptık, kimse bizi işgal etmedi” dedi.
Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un silah yarışını durdurmak istediğini belirten Zaharova, “O soğuk savaşı bitirmek istedi. Biz size kendimizi açtık ve kandırıldık. Siz buna yanıt olarak bizi dikenli tellerle ördüğünüzü söylediniz. Rusya’nın Avrupa’dan tek isteği işbirliği yapmak. Ekonomiyi, ticareti ve kültürel bağları geliştirmek istiyoruz. Birbirimizin ülkesine özgürce gitmek istiyoruz, vize alma gerekliliğinden kurtulmak istiyoruz. Ama sürekli bizi reddediyorlar" dedi.

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