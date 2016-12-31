Yüzlerce İsveçli dayanışma için sosis yedi

İsveç’in Halmstad kentinde yüzlerce İsveçli, seyyar sosisçi Rajko Stankovic’in satış yerini değiştirmeyi öngören belediye kararını protesto etmek için biraraya geldi.



Öğlen paydosunda Rajko Stankovic’in 20 yıldır sosis sattığı meydanda bir araya gelen Halmstad halkı dayanışmalarını göstermek için Rajko Stankoviç’in tezgahında sosis yedi. İsveç’te seksen yıldır bir halk geleneği haline gelmiş seyyar sosisçiler zaman zaman kent belediyelerinin yasaklama girişimine karşın halkın desteği ile yaşamlarını sürdürmeyi başarıyorlar. Halmstad kentinde de kararının yerel basında yer almasından sonra sosyal medyada örgütlenen göstericiler kararın kaldırılmasını talep ettiler. Protesto gösterisine öncülük eden Wirgina Haglund belediye kararını eleştirerek ‘‘Biz daha çekici değil, daha aktif bir kent istiyoruz. Burası Stockholm, Göteborg gibi büyük bir kent değil. Mevcut olandan daha fazla şık bir kent istemiyoruz. Rajko bulunduğu yerde kalmaya devam etmeli’’ dedi. Protesto gösterisini izleyen Halmstad Belediyesi Teknik ve Geliştirme Komitesi Başkanı Lars Püss de halkın protestosunu gördükten sonra kararın değiştirilebileceğini belirterek ‘‘Halkın kentle ilgili bir konuda bu denli ilgilenmeleri çok etkileyici. Burada toplanan insanlar bize aldığımız kararın ne kadar aptalca olduğunun sinyalini verdiler.’’ diye konuştu.