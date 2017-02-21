Yurtdışı seçmen kütüğündeki hatalara itiraz için son başvuru tarihi 26 Şubat

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 21 Şubat () - Almanya'da yaşayan ve yurtdışı seçmen kütüğündeki adres beyanında hata bulunanlar konsolosluklara şahsen başvurarak hatanın düzeltilmesini isteyebilirler. Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında oy kullanacak seçmenlerin öncelikle www.ysk.gov.tr adresinden Yurtdışı Seçmen Kütüğündeki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Adres beyanı hatalı olanlar, 25 Şubat Cumartesi gününe kadar yerel saatle 08.30-16.30 arasında, 26 Şubat Pazar günü ise yerel saatle 15.00'e kadar itiraz edebilirler. Konsolosluklar haftasonu 25-26 Şubat tarihlerinde de açık olacak ve randevu şartı aranmaksızın, sadece adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşlara hizmet verecek. Kayıtların düzeltilmesi için posta ile yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak. Oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi başlıyor Yurtdışı Seçmen Kütüğü 18 Şubat 2017 Cumartesi günü TSİ 08.00 'de YSK’nın internet sitesinde ilan edilmişti. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yurtdışındaki seçmenler 27 Mart Pazartesi günü oy kullanmaya başlayacak ve oylama 9 Nisan Pazar günü sona erecek. Yurtdışında kurulacak sandıklarda oy kullanma saatleri haftaiçi ve haftasonu yerel saat ile 09.00-21.00 olarak belirlendi. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan Pazar günü sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayılı karar ile “Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı bulunan seçmenlerin yurtdışında bağlı bulundukları temsilciliklerde oy kullanmaları yönünde bir sınırlandırma bulunmadığını, oy verme günlerinde bulundukları yerlere en yakın yurtdışı seçim mahallinde oy kullanabileceklerine karar verildiğini” açıklamıştı.