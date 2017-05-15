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Yunanistan’ın Korinthos bölgesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

İo Chokana/ Atina, 15 Mayıs ()  Korinthos’un ormanlık bölgesi olan Agion Theodoron’da dün öğleden sonra çıkan büyük yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti, 79 yaşındaki yaşlı bir kadın kayboldu. Alevlerle sarılan evlerinde mahsur...

Yunanistan’ın Korinthos bölgesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

İo Chokana/ Atina, 15 Mayıs ()  Korinthos’un ormanlık bölgesi olan Agion Theodoron’da dün öğleden sonra çıkan büyük yangında bir kişi yanarak hayatını kaybetti, 79 yaşındaki yaşlı bir kadın kayboldu. Alevlerle sarılan evlerinde mahsur kalan yaşlı bir çift yaralandı ve Korinthos Hastanesine kaldırıldı.  İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre, yanarak hayatını kaybeden kişinin cinsiyeti ve yaşı tespit edilemediğinden, kaybolan kadına ait olup olmadığı şimdilik bilinemiyor.  Ormanlık alanla birlikte iki evi de yakan yangın, akşama doğru tamamen kontrol altına alındı.

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