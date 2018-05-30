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Yunanistan’ın genelinde 24 saatlik grev

Io Chokona / Atina 30 Mayıs () – Yunanistan’da işçi ve memurlar, çalışma alanındaki haklarının çiğnenmesini protesto etmek üzere ülke genelinde 24 saatlik grev ilan ettiler. Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları...

Yunanistan’ın genelinde 24 saatlik grev

Io Chokona / Atina 30 Mayıs () – Yunanistan’da işçi ve memurlar, çalışma alanındaki haklarının çiğnenmesini protesto etmek üzere ülke genelinde 24 saatlik grev ilan ettiler.
Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu ve öğrenci birlikleri saat 11.00’de Klauthmonos Meydanında protesto düzenleyecekler.
Komünist Partisine bağlı PAME ise saat 10.30’da Omonoia Mreydanında protesto gösterileri ve Parlamento’ya yürüyüş düzenleyecek.
Ulaşımda ciddi aksamalara neden olacak greve eğitim, sağlık ve iletişim alanında çalışanlar da katılıyor.
Sabah saat 06.00’dan Perşembe sabah saat 06.00’ya kadar devlet ve özel sektörde çalışan gazeteciler işlerinden uzak kalacak, radyo ve televizyonlarda haber programları yayınlanmayacak.
Otobüs ve tramvayda çalışanlar 24 saatlik grevi 31 Mayıs Perşembe gününe aldılar.

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