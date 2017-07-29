Yunanistan’ın Fillipoi-Neapoli-Thassos Metropolit’i boğularak öldü (Yeniden)

Io Chokona / Atina, 29 Temmuz () – Yaz tatili için Taşoz Adası’nın Kallirahi bölgesinde bulunan Yunanistan’ın Fillipoi-Neapoli-Thassos Metropolit’i Prokopios, bugün öğle saatlerinde Metropolis’e ait yazlık kampın sahilinde yüzerken kalp krizi geçirdi ve boğularak hayatını kaybetti.

Öğle yemeği için kendisini aramaya çıkan zangoç, 78 yaşındaki Metropolit’i denizin içinde buldu. Metropolit’in naaşı otopsi için Komotini (Gümülcine) Hastanesi’ne kaldırıldı. 1939’da Sakız Adası’nda doğan Metropolit Prokopios 41 yıl boyunca Fillipoi, Neapoli ve Thassos bölgelerinin dinî lideriydi. Cenazesi Pazartesi saat 12.00’de Kavala’da Yunanistan Başepiskopos’u İeronimos tarafından kaldırılacak.