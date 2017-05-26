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Yunanistan’ın eski Başbakanı’na gönderilen bombalı zarf Atina Akademisi adına yollandı

Io Chokona / Atina, 25 Mayıs () - Yunanistan’ın eski Başbakanı, ayrıca Yunanistan Merkez Bankası’nda müdürlük ve Avrupa Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı yapan Lukas Papadimos’a gönderilen bombalı zarfın üzerinde Atina Akademisi...

Yunanistan’ın eski Başbakanı’na gönderilen bombalı zarf Atina Akademisi adına yollandı

Io Chokona / Atina, 25 Mayıs () - Yunanistan’ın eski Başbakanı, ayrıca Yunanistan Merkez Bankası’nda müdürlük ve Avrupa Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı yapan Lukas Papadimos’a gönderilen bombalı zarfın üzerinde Atina Akademisi yazdığı ortaya çıktı.

Proto Thema gazetesine göre Atina Akademisi’nin Başkanı olan Papadimos bürosundan mektuplarını alıp arabasına bindikten sonra, aracın içinde Atina Akademisi adına gönderilmiş görülen bir zarfı açtığı sırada patlama meydana geldi.

“ELBİSELERİ YIRTILMIŞ, GÖĞSÜNDE KAN VARDI”

Görgü tanıklarından biri gazeteye olayı şöyle aktardı: “Çok şiddetli bir patlama duyduk. Araba 3-4 metre ilerledikten sonra durdu. İçinden duman çıkıyordu. Papadimos’u çıkardılar. Elbiseleri yırtılmış, göğsünde kan vardı, yalnız elini sallıyordu. Önce polis, sonra ambülans geldi”

SAĞLIK DURUMU İYİ

Eski Başbakanla beraber şöförü ve koruması hemen Evangelismos Hastenesi’ne kaldırıldılar. Hastanenin açıklamasına göre yaralarının temizlenmesi için ameliyata alınan Papadimos’un sağlık durumu endişe uyandırmıyor, fakat hem o hem arabada yanında olan iki kişi bu akşam hastanede kalacaklar. Yunan siyaset adamlarının tümü saldırıyı kınadılar ve gönderdikleri mesajlarla Papadimos’a acil şifalar dilediler. Geçen Mart ayında buna benzer saldırılar Avrupa’nın başka şehirlerinde de yapılmıştı.

 

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