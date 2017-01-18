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Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu, ekonomi hamleleri nedeniyle yargılanacak

Io Chokona / Atina, 18 Ocak () - Dedesi, babası ve kendisi Yunanistan’da başbakanlık görevi yapmış olan, PASOK Partisi’nin kurucusu Andreas Papandreu’nun oğlu Yiorgos Papandreu yarın yargıç karşısına çıkacak. Emekli Deniz...

Yunanistan’ın eski başbakanı Papandreu, ekonomi hamleleri nedeniyle yargılanacak

Io Chokona / Atina, 18 Ocak () - Dedesi, babası ve kendisi Yunanistan’da başbakanlık görevi yapmış olan, PASOK Partisi’nin kurucusu Andreas Papandreu’nun oğlu Yiorgos Papandreu yarın yargıç karşısına çıkacak.

Emekli Deniz Binbaşısı Panagiotis Stamatis, eski başbakanı İMF’yi Yunanistan’a getirmekle suçlayarak aleyhine dava açtı. 2009 yılında Papandreu’nun Selanik’te seçim öncesi yaptığı açıklamalarında, dillerden düşmeyen “Paramız var” cümlesiyle halka yalan söylediğini, zamlar vaat ettiği halde iktidara geldiğinde maaş kısıtlamalarına geçtiğini, sonra da memoranduma mahkûm ettiğini ileri süren Stamatis, “Yunan halkından onuru esirgediğinden, sefalet ve yoksulluğa sürüklediğinden dolayı ona dava açtım” dedi.

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