Io Chokona / Atina, 17 Mayıs () - Hükümetin memorandum doğrultusunda almak istediği kararlara karşı gelen Yunanlı işçiler ve devlet memurları bugün için ülke kapsamında genel grev ilan ettiler. Sendikaların protesto gösterisi öğleden önce Atina’nın merkezindeki Klathmonos Meydanı’nda gerçekleşecek. Yarın saat 18.30’da Parlamento’da oylamaya sunulacak iş ve sigorta haklarını zedeleyen kanun tasarısına karşı geldiklerini belirten sendikalar bütün halkı protesto gösterilerine çağırdı. Protesto gösterileri yarınki oylama sırasında Parlamento önünde Syntagma Meydanı’nda tekrarlanacak. Halkın gösterilere katılmasını sağlamak için otobüs, metro ve tren müeseselerinde çalışanlar saat 9.00’dan 21.00’e kadar grevlerine ara verecekler. Havaalanı memurlarının saat 14.00’ten 18.00’e kadar greve gireceklerinden üçak şirketleri yolcuların havaalanına gitmeden önce şirketlerinden uçuş saatlerini öğrenmelerini önerdiler. Greve öğretmenler, doktorlar ve avukatlar da katılıyor.
Yunanistan’ın devlet memurları ve işçi sendikaları 24 saatlik genel grev ilan etti
Io Chokona / Atina, 17 Mayıs () - Hükümetin memorandum doğrultusunda almak istediği kararlara karşı gelen Yunanlı işçiler ve devlet memurları bugün için ülke kapsamında genel grev ilan ettiler. Sendikaların protesto gösterisi öğleden önce...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:54
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.